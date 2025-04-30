Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей

Незаконная майнинг-ферма на 500 устройств в Иркутском районе нанесла ущерб сетевой компании на 200 млн рублей. Майнеры использовали сотни устройств для добычи криптовалюты и оплачивали электроэнергию по льготному тарифу. Организаторов фермы задержали, сообщили «РБК» в региональном управлении Следственного комитета.Следователи выяснили, что жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе разместили 500 устройств для майнинга. Они производили оплату потребленной электроэнергии по тарифу, предназначенному для бытовых нужд.Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, классифицированное как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Следственная группа провела обыски, изъяла оборудование и допросила свидетелей.При помощи сотрудников МВД были задержаны двое арендаторов и владелец торгового центра, организовавшие незаконную добычу криптовалют на территории ТСН «Молодежное», говорится в сообщении. Дело в отношении жителей ДНТ «Уютное» уже направлено в суд.Иркутский район входит в список энергодефицитных территорий, на которых майнинг запрещен до весны 2031 года.