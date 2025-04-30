Происшествия 30.04.2025 в 10:39
Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей
Любители крипты оплачивали электричество по льготному тарифу
Текст: Иван Иванов
Незаконная майнинг-ферма на 500 устройств в Иркутском районе нанесла ущерб сетевой компании на 200 млн рублей. Майнеры использовали сотни устройств для добычи криптовалюты и оплачивали электроэнергию по льготному тарифу. Организаторов фермы задержали, сообщили «РБК» в региональном управлении Следственного комитета.
Следователи выяснили, что жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе разместили 500 устройств для майнинга. Они производили оплату потребленной электроэнергии по тарифу, предназначенному для бытовых нужд.
Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, классифицированное как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Следственная группа провела обыски, изъяла оборудование и допросила свидетелей.
При помощи сотрудников МВД были задержаны двое арендаторов и владелец торгового центра, организовавшие незаконную добычу криптовалют на территории ТСН «Молодежное», говорится в сообщении. Дело в отношении жителей ДНТ «Уютное» уже направлено в суд.
Иркутский район входит в список энергодефицитных территорий, на которых майнинг запрещен до весны 2031 года.
Следователи выяснили, что жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе разместили 500 устройств для майнинга. Они производили оплату потребленной электроэнергии по тарифу, предназначенному для бытовых нужд.
Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, классифицированное как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Следственная группа провела обыски, изъяла оборудование и допросила свидетелей.
При помощи сотрудников МВД были задержаны двое арендаторов и владелец торгового центра, организовавшие незаконную добычу криптовалют на территории ТСН «Молодежное», говорится в сообщении. Дело в отношении жителей ДНТ «Уютное» уже направлено в суд.
Иркутский район входит в список энергодефицитных территорий, на которых майнинг запрещен до весны 2031 года.
Тегимайнинг