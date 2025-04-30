Происшествия 30.04.2025 в 11:17
В Улан-Удэ участник жуткой аварии свалил вину на сына-подростка
Сам мужчина был пьян
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в жуткой аварии, случившийся вчера вечером на ул. Совхозной в поселке Забайкальский. Напомним, там столкнулись «Хонда ЦРВ» и «Тойота Хайлендер».
В настоящее время полицейские выясняют, кто именно управлял «Хондой», поскольку отец утверждает, что за рулем находился его сын.
Отметим, что за рулем «Хайлэндера» находился 18-летний парень, не имеющий прав.
«Автомобиль «Хонда ЦРВ» выехал на встречную полосу, при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с «Тойотой Хайлендер», после чего машины врезались в электроопору и забор жилого дома. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены две пассажирки «Хайлэндера»: 19-летняя девушка и 15-летняя школьница. Также с травмами в больницу обратились два человека из «Хонды ЦРВ»: 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и его 14-летний сын», - рассказали в Госавтоинспекции.
В настоящее время полицейские выясняют, кто именно управлял «Хондой», поскольку отец утверждает, что за рулем находился его сын.
Отметим, что за рулем «Хайлэндера» находился 18-летний парень, не имеющий прав.
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