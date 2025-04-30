В Улан-Удэ участник жуткой аварии свалил вину на сына-подростка

«Автомобиль «Хонда ЦРВ» выехал на встречную полосу, при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с «Тойотой Хайлендер», после чего машины врезались в электроопору и забор жилого дома. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены две пассажирки «Хайлэндера»: 19-летняя девушка и 15-летняя школьница. Также с травмами в больницу обратились два человека из «Хонды ЦРВ»: 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и его 14-летний сын», - рассказали в Госавтоинспекции.





