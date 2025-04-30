Происшествия 30.04.2025 в 11:27

Два дома сгорели в Улан-Удэ

Пожар вспыхнул в частном секторе на улице Лазо
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Текст: Андрей Константинов
Два дома сгорели в Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о загорании частного дома на улице Лазо. К приезду огнеборцев огонь перекинулся еще на один рядом стоявший дом.

«Благодаря оперативным действиям пожарных очаг удалось локализовать за 20 минут и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.
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