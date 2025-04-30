Два дома сгорели в Улан-Удэ

Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о загорании частного дома на улице Лазо. К приезду огнеборцев огонь перекинулся еще на один рядом стоявший дом.«Благодаря оперативным действиям пожарных очаг удалось локализовать за 20 минут и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.