Происшествия 30.04.2025 в 11:27
Два дома сгорели в Улан-Удэ
Пожар вспыхнул в частном секторе на улице Лазо
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о загорании частного дома на улице Лазо. К приезду огнеборцев огонь перекинулся еще на один рядом стоявший дом.
«Благодаря оперативным действиям пожарных очаг удалось локализовать за 20 минут и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.
«Благодаря оперативным действиям пожарных очаг удалось локализовать за 20 минут и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.
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