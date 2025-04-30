Жители Бурятии наловили омуля на 152 тысячи рублей

В Бурятии двое рыбаков наловили омуля на 152 тысяч рублей. Нанесенный природе ущерб взыскали судебные приставы.

- В осенний нерестовый период два товарища, зная, что вылов омуля запрещен, решили отправиться на рыбалку. Рыбаки установили 60-ти метровую рыболовную сеть кустарного производства на реке Селенга, таким образом выловив омуль в количестве 21 штуки. Браконьеры были задержаны на месте совершения преступления сотрудниками полиции, - сообщили в службе судебных приставов.

За совершенное преступление рыбаки попали на скамью подсудимых и были привлечены к уголовной ответственности по ч.3 ст.256 УК РФ с выплатой суммы причиненного ущерба в размере 152 тыс. рублей в солидарном порядке.

С должников сумма ущерба была взыскана в принудительном порядке.

Денежные средства перечислены Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству.

Фото: Номер один