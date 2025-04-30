Происшествия 30.04.2025 в 17:34

Житель Бурятии попался полиции с наркотиками и боеприпасами

Мужчина признался, что курил коноплю, когда ему было скучно

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии попался полиции с наркотиками и боеприпасами

В марте 2025 года полиция обнаружила у 58-летнего жителя Баунтовского района марихуану, затвор от винтовки ТОЗ и 20 патронов. Все это «добро» мужчина хранил у себя дома.

Собиратель запрещенных предметов пояснил следствию, что коноплю нашел случайно, во время сбора грибов. Марихуану, по его словам, употребляет редко, только для поднятия настроения, и от стрессов. Из собранной конопли он изготовил гашишное масло, часть которого употребил, а остаток хранил дома.

Что касается оружия, в 2012 году, после смерти брата, ему достались 20 патронов и затвор, которые он хранил дома вплоть до визита сотрудников полиции.

Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме.

Суд квалифицировал действия жителя по двум статьям: незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере; а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Баунтовский районный суд приговорил любителя оружия и конопли к ограничению свободы на срок один год 6 шесть месяцев.

Кроме того, ему запретили выезжать за пределы района, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Один раз в месяц осужденный обязан являться в УИИ для регистрации.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
наркотик конопля боеприпасы патроны суд

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