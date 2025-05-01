Житель Бурятии лишился почти полмиллиона, пытаясь купить лодочный мотор через интернет

39-летний житель Кабанского района стал жертвой мошенников, потеряв 400 000 рублей при попытке купить лодочный мотор через популярный сайт объявлений.

- Продавец сославшись на длительную командировку, попросил гражданина связаться с его супругой, позвонив на этот же номер, но в мессенджер. Женщина подтвердила актуальность объявления и отправила видео лодочного мотора. Затем покупатель снова связался с продавцом и уведомил о готовности прибрести мотор с доставкой из Приморского края в Кабанский район Бурятии, - рассказали в полиции.

29 апреля мошенники прислали мужчине фотографию накладной – экспедиторской расписки и реквизиты для оплаты покупки, по которым были переведены 400 000 рублей.

- Следующим утром мужчина позвонил в транспортную компанию, чтобы уточнить подробности отправки приобретенного товара, однако сотрудники компании сообщили, что отправка груза была отменена, - добавили сотрудники правоохранительных органов.

Полиция Бурятии призывает граждан быть бдительными и заказывать товары на официальных сайтах или проверенных платформах. При использовании сайтов объявлений рекомендуется совершать сделки через встроенные системы безопасной оплаты и доставки, позволяющие оплачивать товар после получения и проверки.

Фото: «Номер один»