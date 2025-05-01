Происшествия 01.05.2025 в 13:50

Жители Бурятии потеряли за сутки более 1,5 млн рублей из-за IT-преступлений

Самый крупный ущерб был зафиксирован в Муйском районе
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Текст: Макар Захаров
Жители Бурятии потеряли за сутки более 1,5 млн рублей из-за IT-преступлений

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 13 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий: 7 случаев кибермошенничества, 4 взлома личных кабинетов на портале госуслуг и 2 кражи с банковских счетов. Общий ущерб составил более 1,5 миллионов рублей, из которых более 51 000 рублей приходится на Улан-Удэ.

Жертвами аферистов стали жители Улан-Удэ, Иволгинского, Кабанского, Муйского, Селенгинского, Прибайкальского и Кижингинского районов. Чаще всего жертвами становились женщины (8 из 13 потерпевших) в возрасте от 45 до 65 лет.

Самый крупный ущерб зафиксирован в Муйском районе, где 25-летний местный житель перевел мошенникам 914 000 рублей, большую часть из которых - кредитные средства.

- Мошенники под видом работников почты уведомили о наличии отправления на его имя, которое из-за невостребованности ушло на длительное хранение. Аферисты попросили назвать цифровой код из смс для возврата письма в отделение, что мужчина и сделал, открыв доступ к своему порталу государственных услуг, - рассказали подробности в полиции. - Спустя некоторое время на электронную почту он получил письмо с информацией о взломе личного кабинета на портале и контактом «горячей линии». Гражданин, не задумываясь позвонил по указанному номеру, где псевдо-оператор портала уведомила его о взломе, наличии доверенности от его имени на осуществление банковских операций на третье лицо и подачу мошенниками более 20 заявок на кредиты.

На протяжении двух суток мужчина брал кредиты, обналичивал средства, переводил их между своими счетами в различных банках, а потом установив по ссылке от мошенников приложение с незаконно использованной аферистами государственной символикой, перевел несколькими траншами на счета аферистов 914 000 рублей, из которых только 134 000 были личными сбережениями.

- Утром следующего дня мошенники отправили гражданина в еще один банк, где он не исчерпал кредитный лимит. Заполняя документы на очередной кредит, гражданин осознал, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию, - добавили в пресс-службе.

Полиция Бурятии призывает граждан быть бдительными, обсуждать подозрительные ситуации с близкими, не перезванивать по неизвестным номерам и проверять информацию, поступающую от якобы представителей государственных органов. В случае сомнений можно обратиться за консультацией по «телефону доверия» регионального МВД: 8(3012)292-292.

Фото: «Номер один»

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