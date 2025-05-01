Жителей Бурятии предупреждают о мошеннических выплатах ко Дню Победы

Мошенники активизировались, предлагая жителям нашего региона выплаты к 9 Мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцзащиты или администрации, и сообщают о положенных льготах.

Для получения выплат они убеждают сообщить личные данные и код из SMS, что позволяет им получить доступ к «Госуслугам» и оформлять кредиты, изменять информацию или красть деньги.

Также мошенники обещают подарки к празднику, требуя оплатить их доставку. В первую очередь такие схемы нацелены на пенсионеров.

Фото: «Номер один»