Трактор в центре Улан-Удэ протаранил две иномарки

Несмотря на то, что машин в Улан-Удэ на майские праздники стало значительно меньше, ДТП при этом явно не убавилось. Виной тому, как и обычно, водители, не соблюдающие элементарные правила дорожного движения.

Об одном из таких ДТП в центре города рассказали местные аварийные инспекторы.

- ДТП произошло под путепроводом в направлении площади Советов. Водитель «Калдины» перестроился в правый ряд прямо перед трактором, однако так как поток машин остановился, «Калдина» тоже была вынуждена остановиться, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ».

Между тем, трактор был менее резвым и остановиться так молниеносно не смог, поэтому въехал в иномарку. По инерции «Калдина» стукнула впереди стоящую «Тойоту Рактис».

ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ»