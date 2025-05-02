Происшествия 02.05.2025 в 14:36

Трактор в центре Улан-Удэ протаранил две иномарки

Тройное ДТП случилось под путепроводом
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Текст: Елена Кокорина
Трактор в центре Улан-Удэ протаранил две иномарки

Несмотря на то, что машин в Улан-Удэ на майские праздники стало значительно меньше, ДТП при этом явно не убавилось. Виной тому, как и обычно, водители, не соблюдающие элементарные правила дорожного движения.

Об одном из таких ДТП в центре города рассказали местные аварийные инспекторы.

- ДТП произошло под путепроводом в направлении площади Советов. Водитель «Калдины» перестроился в правый ряд прямо перед трактором, однако так как поток машин остановился, «Калдина» тоже была вынуждена остановиться, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ».

Между тем, трактор был менее резвым и остановиться так молниеносно не смог, поэтому въехал в иномарку. По инерции «Калдина» стукнула впереди стоящую «Тойоту Рактис».

ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ»

 

 

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