Трактор в центре Улан-Удэ протаранил две иномарки
Несмотря на то, что машин в Улан-Удэ на майские праздники стало значительно меньше, ДТП при этом явно не убавилось. Виной тому, как и обычно, водители, не соблюдающие элементарные правила дорожного движения.
Об одном из таких ДТП в центре города рассказали местные аварийные инспекторы.
- ДТП произошло под путепроводом в направлении площади Советов. Водитель «Калдины» перестроился в правый ряд прямо перед трактором, однако так как поток машин остановился, «Калдина» тоже была вынуждена остановиться, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ».
Между тем, трактор был менее резвым и остановиться так молниеносно не смог, поэтому въехал в иномарку. По инерции «Калдина» стукнула впереди стоящую «Тойоту Рактис».
ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ»