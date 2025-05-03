Происшествия 03.05.2025 в 14:47

В Бурятии из-за окурка произошел пожар на 93 га

Возгорание случилось в Кижингинском районе

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии из-за окурка произошел пожар на 93 га

Днём первого мая поступило сообщение о возгорании сухой растительности на 177-м километре автодороги в Кижингинском районе.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 19-летний парень бросил непотушенный окурок. Из-за ветра огонь быстро охватил значительную территорию. Площадь пожара составила около 93 гектаров.

Сначала парень попытался самостоятельно потушить пламя. Но когда понял, что распространение огня остановить ему не удастся, позвонил в пожарную охрану.

Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято решение о привлечении виновного к установленной законом ответственности.

Всего с начала пожароопасного сезона пожарно-спасательные подразделения республики реагировали на ликвидацию палов сухой растительности 416. Установлены и привлечены к ответственности 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям и гостям республики, что на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи. В ветреную погоду любое горение, непотушенный окурок могут стать причиной крупного пожара. Соблюдайте правила пожарной безопасности!


Фото: ГУ МЧС России по РБ

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пожар окурок кижингинский район мчс

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