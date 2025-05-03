Происшествия 03.05.2025 в 16:16

В Улан-Удэ полыхает трава за пос. Восточный

Неизвестные подожгли сухую растительность

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ полыхает трава за пос. Восточный

Недавно очевидцы сообщили «Номер один» о том, что за пос. Восточный начался пожар. Жители близлежащего СНТ уже вызвали пожарных.

Возгорание началось примерно в 15.30. Неизвестные подожгли траву и пламя быстро начало распространяться, испуская черные клубы дыма.

Напомним, 1 мая из-за брошенного окурка произошел пожар в Кижингинском районе. Там пламя охватило 93 га.


Фото: "Номер один"

 


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