Происшествия 04.05.2025 в 11:09
Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы
Он получил травмы, но находится в сознании
Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы. Он получил травмы, но находится в сознании.
- Сегодня от старшего туристской группы в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении на пик Хулугайша в Тункинском районе мужчина сорвался со скалы. Он получил травмы, находится в сознании, - сообщили в МЧС Бурятии.
На место происшествия выехали спасатели ПСО-2 Бурятской поисково-спасательной службы из села Кырен.
Благодаря тому, что тургруппа была зарегистрирована, у специалистов есть возможность как можно быстрее оказать помощь.
Фото: loon.site