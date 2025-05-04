Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы. Он получил травмы, но находится в сознании.

- Сегодня от старшего туристской группы в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении на пик Хулугайша в Тункинском районе мужчина сорвался со скалы. Он получил травмы, находится в сознании, - сообщили в МЧС Бурятии.

На место происшествия выехали спасатели ПСО-2 Бурятской поисково-спасательной службы из села Кырен.

Благодаря тому, что тургруппа была зарегистрирована, у специалистов есть возможность как можно быстрее оказать помощь.

Фото: loon.site