Происшествия 04.05.2025 в 11:09

Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы

Он получил травмы, но находится в сознании
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы

Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы. Он получил травмы, но находится в сознании.

- Сегодня от старшего туристской группы в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении на пик Хулугайша в Тункинском районе мужчина сорвался со скалы. Он получил травмы, находится в сознании, - сообщили в МЧС Бурятии.

На место происшествия выехали спасатели ПСО-2 Бурятской поисково-спасательной службы из села Кырен.

Благодаря тому, что тургруппа была зарегистрирована, у специалистов есть возможность как можно быстрее оказать помощь.

 

Фото: loon.site

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