В Бурятии спасли от пожара село Тугнуй

Пожарные защитили населённый пункт от огня в Мухоршибирском районе.

- В селе Тугнуй произошло возгорание сухой травы и заборов. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на церковь и соседние дома. Прибывшие пожарные и добровольцы сельского поселения Никольское оперативно локализовали возгорание на площади 200 кв. м, не допустив перехода огня на жилые постройки. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.

Тушение пожара продолжается: на месте работают 8 человек и 4 единицы техники.

Фото: скриншот видео, РА ГО и ЧС