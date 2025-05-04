Происшествия 04.05.2025 в 13:54

В Бурятии спасли от пожара село Тугнуй

Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на церковь и соседние дома
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии спасли от пожара село Тугнуй

Пожарные защитили населённый пункт от огня в Мухоршибирском районе.

- В селе Тугнуй произошло возгорание сухой травы и заборов. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на церковь и соседние дома. Прибывшие пожарные и добровольцы сельского поселения Никольское оперативно локализовали возгорание на площади 200 кв. м, не допустив перехода огня на жилые постройки. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.

Тушение пожара продолжается: на месте работают 8 человек и 4 единицы техники.

 

Фото: скриншот видео, РА ГО и ЧС

Теги
пожары Бурятия

Все новости

Алексей Федоров из Бурятии стал чемпионом Японии по кёкусинкай каратэ среди ветеранов
04.05.2025 в 14:04
В Бурятии спасли от пожара село Тугнуй
04.05.2025 в 13:54
Ученый объяснил, почему в новостройках люди начинают болеть
04.05.2025 в 11:27
В Таиланде монгольских летчиков научат летать на западных авиалайнерах
04.05.2025 в 11:15
Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы
04.05.2025 в 11:09
Отдыхать в лесу можно, но осторожно
04.05.2025 в 09:43
Нашествие клопов и голубиных клещей
04.05.2025 в 07:00
Американцы построят в Монголии гигантский ветряк
03.05.2025 в 21:58
В Улан-Удэ полыхает трава за пос. Восточный
03.05.2025 в 16:16
В Бурятии рассказали, как защититься от клещей
03.05.2025 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
Мужчина в Тункинском районе сорвался со скалы
Он получил травмы, но находится в сознании
04.05.2025 в 11:09
В Улан-Удэ полыхает трава за пос. Восточный

Неизвестные подожгли сухую растительность

03.05.2025 в 16:16
В Бурятии из-за окурка произошел пожар на 93 га

Возгорание случилось в Кижингинском районе

03.05.2025 в 14:47
Трое пожарных сгорели в лесном пожаре в Забайкалье
Мужчины пропали еще 23 апреля
03.05.2025 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru