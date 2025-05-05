Происшествия 05.05.2025 в 09:01
В Улан-Удэ 14-летний байкер с 12-летним братом врезался в машину
Пострадавших подростков госпитализировали
Текст: Андрей Константинов
Очередное ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники случилось вчера около 17 часов в поселке Сотниково.
«14-летний водитель питбайка врезался во впереди идущий автомобиль «Тойота Тундра». В результате аварии подросток, не имеющий прав, и его 12-летний брат с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ДРКБ», - сообщили в МВД Бурятии.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
«14-летний водитель питбайка врезался во впереди идущий автомобиль «Тойота Тундра». В результате аварии подросток, не имеющий прав, и его 12-летний брат с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ДРКБ», - сообщили в МВД Бурятии.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
ТегиДТП