В Улан-Удэ 14-летний байкер с 12-летним братом врезался в машину

Очередное ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники случилось вчера около 17 часов в поселке Сотниково.«14-летний водитель питбайка врезался во впереди идущий автомобиль «Тойота Тундра». В результате аварии подросток, не имеющий прав, и его 12-летний брат с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ДРКБ», - сообщили в МВД Бурятии.Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.