Лесные пожары в Бурятии разрослись почти до тысячи гектар

В Бурятии за прошедшие сутки потушили 4 лесных пожара на общей площади 13 га. В то же время возникло 6 новых возгораний, все они произошли из-за неосторожного обращения с огнём.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, по состоянию на утро 5 мая в республике действует 9 лесных пожаров: в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах на общей площади 985 га.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности. На тушении работает 190 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.