Сорвавшийся с горы турист в Бурятии находится в тяжелом состоянии

Утром, 4 мая, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что во время восхождения на пик Хулугайша, расположенный в Тункинском районе, один из туристов сорвался со скалы. По предварительной информации, пострадавший – мужчина 1976 года рождения – получил тяжелую травму головы и перелом руки.

Как сообщили подписчики «Номера один», в настоящий момент пострадавший находится в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ». Состояние медики оценивают, как тяжёлое. Известно, что мужчина с сыном без альпинисткой экипировки производили восхождение по неустановленному маршруту, в лавинно опасном месте.

- Для эвакуации пострадавшего на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Учитывая сложность ситуации, труднодоступную местность на высоте 2800 метров, а также необходимость оказания своевременной помощи, к ним присоединились спасатели поисково-спасательного отряда №1, выдвинувшиеся со стоянки перед вершиной Мунку-Сардык, - рассказали в ГО и ЧС.

Прибыв на место, спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Совместными усилиями с участниками туристической группы организовали пешую транспортировку травмированного туриста.

- Благодаря слаженной работе, вечером того же дня пострадавший, находясь в тяжелом состоянии, был благополучно доставлен в населенный пункт Монды и передан бригаде скорой медицинской помощи, - добавили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Номер один