Происшествия 05.05.2025 в 10:01

В Бурятии накажут трех нарушителей противопожарного режима

Они сжигали мусор, жгли сухую траву на своем участке, что было запрещено
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии накажут трех нарушителей противопожарного режима

В Бурятии накажут трех нарушителей особого противопожарного режима. Они сжигали мусор, жгли сухую траву на своем участке, что было запрещено.

- В Заиграево женщина жгла сухую траву на бесхозном участке. Возгорание охватило площадь в 1,5 тысячи квадратов. В Нижнеангарске пользователь земельного участка занималась сжиганием мусора. В Онохое собственница земли сжигала сухую растительность во дворе, - сообщили в МЧС Бурятии.

Во всех вышеуказанных случаях граждане будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Их ждет штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

В период действия особого противопожарного режима штрафы увеличены и составляют:

- для граждан: от 10 до 20 тысяч рублей;

- для должностных лиц: от 30 до 60 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей: от 60 до 80 тысяч рублей;

- для юридических лиц: от 400 до 800 тысяч рублей.

МЧС России ещё раз напоминает: не бросай окурки; разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора категорически запрещено! Помни, маленький огонь может стать причиной большой беды!

 

Фото: МЧС Бурятии

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