Происшествия 05.05.2025 в 10:46

Житель Улан-Удэ потерял больше полмиллиона, погнавшись за прибылью

Горожанину предложили легкий заработок на инвестировании
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ потерял больше полмиллиона, погнавшись за прибылью
Фото: архив «Номер один»
За минувшие два выходных дня полиция Бурятии зарегистрировала 12 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В результате жители республики потеряли 767 тысяч рублей. Основной части из этой суммы лишился 49-летний житель Улан-Удэ, решивший заработать на инвестировании.

Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере улан-удэнцу поступил звонок от финансового аналитика инвестиционной компании, которая предлагала большой заработок в короткий срок. Мужчина согласился попробовать. В этот же день с ним связался лже-брокер, который рассказал о компании и объяснил, что суть работы в осуществлении сделок на биржевом рынке, а именно скупка валюты и драгоценных металлов. Для начала работы мужчина открыл «инвестиционный счет» и осуществил онлайн перевод в размере 9600 рублей.

Спустя несколько дней улан-удэнцу предложили вывести заработанные средства. Под руководством куратора он вывел на свой банковский счет 7800 рублей.

Далее мужчина решил попробовать повысить свой доход на более крупных сделках. Со своего счета он перевел сбережения в размере 398 тысяч рублей на указанный лже-брокером банковский счет.

Спустя два дня куратор сообщил мужчине, что необходимо внести ещё средства. Ничего не подозревающий горожанин перевел еще 145 тысяч рублей, из которых больше половины были деньги с кредитной карты сожительницы.

Когда же улан-удэнец захотел вывести со своего «инвестиционного счета» заработанные средства, то не смог этого сделать. Позвонивший ему лже-сотрудник инвестиционной компании пояснил, что для вывода заработанных денег необходимо найти доверенное лицо, у которого хорошая кредитная история. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. В общей сложности он потерял 552 тысячи рублей.
Теги
мошенничество

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