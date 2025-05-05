Происшествия 05.05.2025 в 14:19

Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство

Мужчина что-то не поделил с собутыльником и жестоко избил его
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2024 года неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого в одной из квартир на ул. Тобольская. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил собутыльника. После расправы злоумышленник позвонил жене своей жертвы и сообщил, что того избили неизвестные. Затем он забрал одежду потерпевшего и ушел. Хозяин квартиры вскоре скончался от полученной травмы головы.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
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