Происшествия 05.05.2025 в 14:19
Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство
Мужчина что-то не поделил с собутыльником и жестоко избил его
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2024 года неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого в одной из квартир на ул. Тобольская. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил собутыльника. После расправы злоумышленник позвонил жене своей жертвы и сообщил, что того избили неизвестные. Затем он забрал одежду потерпевшего и ушел. Хозяин квартиры вскоре скончался от полученной травмы головы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2024 года неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого в одной из квартир на ул. Тобольская. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил собутыльника. После расправы злоумышленник позвонил жене своей жертвы и сообщил, что того избили неизвестные. Затем он забрал одежду потерпевшего и ушел. Хозяин квартиры вскоре скончался от полученной травмы головы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
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