Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2024 года неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого в одной из квартир на ул. Тобольская. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил собутыльника. После расправы злоумышленник позвонил жене своей жертвы и сообщил, что того избили неизвестные. Затем он забрал одежду потерпевшего и ушел. Хозяин квартиры вскоре скончался от полученной травмы головы.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.