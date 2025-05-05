Происшествия 05.05.2025 в 14:39

В Улан-Удэ загорелась новостройка

Возгорание началось под обшивкой многоэтажки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ загорелась новостройка
Фото: скриншот видео
Пожар произошел сегодня днем в новостройке на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС, возгорание началось под обшивкой многоэтажки.

«Силы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по повышенному номеру вызова, однако в ходе обследования ранг был понижен. В ходе тушения личным составом из здания были спасены 16 человек, из них 5 детей. На данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлечены 38 специалистов и 10 единиц техники», - рассказали в МЧС.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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