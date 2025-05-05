В Бурятии водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов

ДТП случилось сегодня около 12.20 часов в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Мандрик. Как сообщили в ГИБДД, там лоб в лоб столкнулись грузовики «Шахман» и «Вольво». В результате аварии водитель «Шахмана» погиб.«В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.