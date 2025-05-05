Происшествия 05.05.2025 в 15:36

В Бурятии водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов

Авария произошла на Мандрике
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось сегодня около 12.20 часов в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Мандрик. Как сообщили в ГИБДД, там лоб в лоб столкнулись грузовики «Шахман» и «Вольво». В результате аварии водитель «Шахмана» погиб.

«В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.
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