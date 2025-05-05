Происшествия 05.05.2025 в 16:37

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

У Павла остались мама, папа и две младшие сестры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО. У Павла осталась любящая семья: мама, папа и две младшие сестры, - сообщили в администрации Джидинского района.

Лубсанов Павел Евгеньевич родился 30 ноября 2005 года в п. Джида в многодетной семье Лубсанова Евгения Дмитриевича и Лубсановой Виктории Викторовны. Был старшим сыном в семье. В 2021 году Павел Евгеньевич закончил 9 классов МБОУ «Джидинская СОШ». Принимал активное участие в общественной жизни школы и родного села.

По характеру Павел был отзывчивым, добрым, ответственным. Любил свою семью, с особой теплотой относился к своим родителям и сёстрам, дорожил товарищами. После окончания школы продолжил обучение в Байкальском колледже недропользования г. Улан-Удэ.

13 июня 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. С июня 2024 года участвовал в специальной военной операции по защите Родины.

12 июля 2024 года героически погиб, выполняя поставленную боевую задачу в зоне проведения СВО на территории Донецкой Народной Республики в посёлке Урожайное.

У Павла Евгеньевича осталась любящая семья: мама, папа и две младшие сестры.

Для родных, друзей и земляков Павел Евгеньевич навсегда останется любящим сыном, заботливым внуком, отзывчивым, чутким братом и товарищем.

Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с героем пройдет 6 мая 2025 года в 13.00 часов по адресу: с. Джида, улица Гастелло, 33. Траурный митинг состоится в 14.00 часов у здания Джидинской СОШ.

Вечная память и слава герою!

 

Фото: администрация Джидинского района

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