Происшествия 05.05.2025 в 17:20

В Улан-Удэ мастера осудили за гибель крановщика

Он знал, что кран эксплуатировать нельзя, но все равно допустил машиниста к работе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мастера осудили за гибель крановщика
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера строительного участка, которого обвинили в гибели машиниста башенного крана.

Напомним, происшествие случилось 20 июня 2024 года на стройплощадке в 148-м микрорайоне города. В ходе работ там опрокинулся башенный кран, находившийся в кабине машинист погиб.

«Погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но около года назад уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.


В ходе расследования виновник трагического происшествия был найден. Им оказался мастер строительного участка.

«На рельсовом полотне, по которым двигался кран, были демонтированы тупиковые упоры и конструкция путевого флажка, предназначенные для предотвращения выезда крана за пределы пути. Эксплуатация крана при таких условиях запрещена. Мастер строительного участка достоверно знал об этом, но допустил к работе на нем машиниста, дав ему указание о выполнении работ и подъеме груза на высоту. В результате допущенных им нарушений кран выехал за пределы пути и рухнул на землю», - сообщили в следственном ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мастера виновным. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах на срок 2 года. Приговор уже ступил в законную силу.
Теги
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