В Улан-Удэ мастера осудили за гибель крановщика

«Погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но около года назад уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера строительного участка, которого обвинили в гибели машиниста башенного крана.Напомним, происшествие случилось 20 июня 2024 года на стройплощадке в 148-м микрорайоне города. В ходе работ там опрокинулся башенный кран, находившийся в кабине машинист погиб.В ходе расследования виновник трагического происшествия был найден. Им оказался мастер строительного участка.«На рельсовом полотне, по которым двигался кран, были демонтированы тупиковые упоры и конструкция путевого флажка, предназначенные для предотвращения выезда крана за пределы пути. Эксплуатация крана при таких условиях запрещена. Мастер строительного участка достоверно знал об этом, но допустил к работе на нем машиниста, дав ему указание о выполнении работ и подъеме груза на высоту. В результате допущенных им нарушений кран выехал за пределы пути и рухнул на землю», - сообщили в следственном ведомстве.Рассмотрев материалы дела, суд признал мастера виновным. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах на срок 2 года. Приговор уже ступил в законную силу.