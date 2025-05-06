В районе Бурятии ввели режим ЧС

За прошедшие сутки в лесах Бурятии ликвидировали 6 пожаров на общей площади 4091 га. Однако за это же время произошло 14 новых возгораний: в Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Всего на утром 6 мая в республике действует 17 лесных пожаров: в Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах на общей площади 1264 га. 12 из них сосредоточены в Баунтовском районе, где из-за этого введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там наращивают противопожарную группировку, туда направляются сотрудники авиалесоохраны с других районов республики.«На тушении работает 203 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности», - отметили в РАЛХе.