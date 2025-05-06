Происшествия 06.05.2025 в 09:30
В Бурятии пропал 37-летний мужчина
О его судьбе ничего не известно с 3 мая
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 37-летнего жителя села Тапхар Иволгинского района Ивана Турова. Он пропал 3 мая.
Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы русые глаза серые.
Во что был одет, неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы русые глаза серые.
Во что был одет, неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
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