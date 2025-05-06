В Бурятии пропал 37-летний мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 37-летнего жителя села Тапхар Иволгинского района Ивана Турова. Он пропал 3 мая.Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы русые глаза серые.Во что был одет, неизвестно.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.