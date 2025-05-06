Происшествия 06.05.2025 в 09:49

В районе Бурятии псих-поджигатель намеренно спалил сельский дом

40-летнего нездорового мужчину уже задержала полиция
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии псих-поджигатель намеренно спалил сельский дом

В Бурятии полиция задержала психа-поджигателя, который пытался намеренно поджечь нежилой дом в селе Илька Заиграевского района. Сообщение о происшествии поступило ночью 2 мая от 70-летней местной жительницы.

- Предварительно установлено, что пожар начался от угла с наружной стороны, в результате чего полностью сгорела веранда площадью 8 кв. м., а также кровля дома площадью 60 кв. м. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 40-летний житель села Илька, страдающий психоневрологическим заболеванием, - рассказали в полиции республики.

В настоящее время за умышленное уничтожение имущества возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

 

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