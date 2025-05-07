Происшествия 07.05.2025 в 14:32

В Улан-Удэ полицейские спасли дом

Жилище могло сгореть из-за начавшегося рядом пожара
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полицейские спасли дом
Фото: МВД Бурятии
Вечером 5 мая в Улан-Удэ сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС помогли спасти дом от огня.

Как рассказали в МВД Бурятии, старший лейтенант Максим Антропов и рядовой Михаил Чикилев во время патрулирования заметили дым над частным сектором в микрорайоне Загорск. Полицейские поспешили к месту происшествия. Как оказалось, дым валил с территории огороженного высоким сплошным забором домовладения.

Автоинспекторы вызвали пожарных, а затем перелезли через ограду. Их взору предстала горящая баня. Убедившись, что в ней, а также в стоящем рядом доме никого нет, полицейские вместе с подоспевшими жителями соседних участков стали тушить огонь водой из стоявших во дворе ёмкостей. Через некоторое время прибыли огнеборцы, которые полностью потушили пожар.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и неравнодушных граждан перехода огня на другие постройки удалось избежать. В происшествии никто не пострадал», - отметили в МВД Бурятии.


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