В Улан-Удэ полицейские спасли дом

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и неравнодушных граждан перехода огня на другие постройки удалось избежать. В происшествии никто не пострадал», - отметили в МВД Бурятии.









Вечером 5 мая в Улан-Удэ сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС помогли спасти дом от огня.Как рассказали в МВД Бурятии, старший лейтенант Максим Антропов и рядовой Михаил Чикилев во время патрулирования заметили дым над частным сектором в микрорайоне Загорск. Полицейские поспешили к месту происшествия. Как оказалось, дым валил с территории огороженного высоким сплошным забором домовладения.Автоинспекторы вызвали пожарных, а затем перелезли через ограду. Их взору предстала горящая баня. Убедившись, что в ней, а также в стоящем рядом доме никого нет, полицейские вместе с подоспевшими жителями соседних участков стали тушить огонь водой из стоявших во дворе ёмкостей. Через некоторое время прибыли огнеборцы, которые полностью потушили пожар.