Один из пожарных, на которых напал медведь, выжил в Забайкалье

Пожарные из Читы несут серьезные потери в ходе ликвидации самых крупных в истории пожаров в Забайкальском крае. На прошлой неделе трое пожарных возле с. Кыкер Тунгокоченского округа оказались в огненном мешке и сгорели в результате верхового пожара. А 10 мая на территории Хилокского района спасающийся от огня медведь напал на группу пожарных, которые приехали в лес, чтобы начать тушение очередного возгорания.Пока медведь боролся с одним из пожарных, второму удалось убежать. Немного побегав по лесу, пожарный самостоятельно вернулся в табор — лагерь, где живут во время тушения леса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды региона.Как сообщает Сhita.ru. вернувшийся мужчина жив и здоров. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Охотуправления регионального Минприроды.Фото: «Номер один»