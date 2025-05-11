В Якутии уволили уголовника, работавшего директором учреждения культуры

Прокуратура Таттинского района Якутии провела проверку трудового законодательства. Установлено, что в должности директора культурно-спортивного комплекса работает гражданин, имевший судимость и ранее подвергавшийся уголовному преследованию за совершение умышленного преступления против жизни и здоровья, что является нарушением ст. 331 Трудового кодекса РФ. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Оказалось, что урок не пошел впрок. Будучи директором ДК «деятель культуры» успел изрядно накуролесить на рабочем месте.Так в апреле 2025 года, прокуратура района признала законным возбуждение органом дознания уголовного дела в отношении него по п. "з" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).Прокуратура внесла главе Игидейского поселения представление, которое рассмотрено и удовлетворено, директор учреждения уволен.В отношении главы поселения, принявшего экс-заключенного на работу с детьми, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено в уполномоченный орган для рассмотрения.Фото: «Номер один».