Происшествия 11.05.2025 в 11:58

В Улан-Удэ горело кладбище

Пожар в микрорайоне Горьком едва не уничтожил погост
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ горело кладбище
На кладбище в мкрн Горького произошло возгорание, охватившее площадь 500 м². Пожар был своевременно потушен сотрудниками МЧС, и серьезных последствий удалось избежать, сообщили в МАУ «Специализированная служба».

В администрации Улан-Удэ напоминают, что сжигание сухой травы и мусора на кладбищах запрещено. Большинство захоронений находятся вблизи лесных массивов, и любой открытый огонь может привести к природному пожару. При сильном ветре и плотном древостое это может иметь катастрофические последствия.

Мусор и траву необходимо выбрасывать в специальные контейнеры, которые расположены по всему периметру кладбищ.

«Нарушение правил — это не просто административное правонарушение, это угроза вашей жизни и жизни ваших близких! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 400 тысяч рублей», - предупреждают в мэрии столицы Бурятии.

Если вы заметили огонь или дым, сразу звоните по телефону 112.

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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ЗУРХАЙ
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