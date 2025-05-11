В Улан-Удэ горело кладбище

На кладбище в мкрн Горького произошло возгорание, охватившее площадь 500 м². Пожар был своевременно потушен сотрудниками МЧС, и серьезных последствий удалось избежать, сообщили в МАУ «Специализированная служба».В администрации Улан-Удэ напоминают, что сжигание сухой травы и мусора на кладбищах запрещено. Большинство захоронений находятся вблизи лесных массивов, и любой открытый огонь может привести к природному пожару. При сильном ветре и плотном древостое это может иметь катастрофические последствия.Мусор и траву необходимо выбрасывать в специальные контейнеры, которые расположены по всему периметру кладбищ.«Нарушение правил — это не просто административное правонарушение, это угроза вашей жизни и жизни ваших близких! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 400 тысяч рублей», - предупреждают в мэрии столицы Бурятии.Если вы заметили огонь или дым, сразу звоните по телефону 112.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ