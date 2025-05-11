Происшествия 11.05.2025 в 14:32

В Иркутской области гонщик не справится с управлением

Погибла несовершеннолетняя девушка
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области гонщик не справится с управлением
Под городом Ангарск Иркутской области вечером 10 мая во время нелегальных автогонок один из водителей врезался в зрителей. Об этом сообщили «ИрСити» в пресс-службе областной ГАИ. В Telegram-канале прокуратуры Иркутской области сообщается о смерти 17-летней девушки.

Заезды проводились на 9-м километре автодороги Ангарск-Тальяны. По данным прокуратуры, гонки были нелегальными. По предварительным сведениям, в зрителей врезался 31-летний водитель Toyota Chaser.

— В результате 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Также получили травмы еще два пешехода, — отмечается в сообщении прокуратуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: «Номер один»

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