В Иркутской области гонщик не справится с управлением

Под городом Ангарск Иркутской области вечером 10 мая во время нелегальных автогонок один из водителей врезался в зрителей. Об этом сообщили «ИрСити» в пресс-службе областной ГАИ. В Telegram-канале прокуратуры Иркутской области сообщается о смерти 17-летней девушки.Заезды проводились на 9-м километре автодороги Ангарск-Тальяны. По данным прокуратуры, гонки были нелегальными. По предварительным сведениям, в зрителей врезался 31-летний водитель Toyota Chaser.— В результате 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Также получили травмы еще два пешехода, — отмечается в сообщении прокуратуры.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Фото: «Номер один»