Происшествия 12.05.2025 в 09:15

Пожары в Бурятии охватили огромную площадь

В двух районах действует режим ЧС
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Текст: Андрей Константинов
Пожары в Бурятии охватили огромную площадь
Фото: РАЛХ
В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара в Бичурском и Еравнинском районах на общей площади 2 тысячи га. За это же время возникло одно новое возгорание в Баунтовском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 12 мая в республике действует 22 лесных пожара: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 52 480 га.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работают 521 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 100 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.

В Баунтовском и Еравнинском районах из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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