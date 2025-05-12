Пожары в Бурятии охватили огромную площадь

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара в Бичурском и Еравнинском районах на общей площади 2 тысячи га. За это же время возникло одно новое возгорание в Баунтовском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 12 мая в республике действует 22 лесных пожара: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 52 480 га.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работают 521 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 100 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.В Баунтовском и Еравнинском районах из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации.