Происшествия 12.05.2025 в 09:30

В Бурятии ищут мужчину, пропавшего почти год назад

Возможно, он страдает потерей памяти
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего почти год назад
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 56-летнего жителя села Новый Энхалук Виктора Намжилова. Он пропал еще в июле 2024 года.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно русые с проседью, глаза зелёные. Носит усы.

Был одет: серая ветровка, серая рубашка, синие спортивные брюки с желтыми вставками, чёрные туфли, серая кепка.

Возможно, мужчина страдает потерей памяти. Для его поисков нужна помощь добровольцев.

Всех, кто располагает информацией о Викторе Намжилове, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
Теги
розыск

Все новости

Жительница Прибайкальского района отпраздновала 100-летний юбилей
12.05.2025 в 10:34
Бизнесмены Улан-Удэ украсят свои точки ко Дню города
12.05.2025 в 10:22
В Бурятии преступность немного снизилась
12.05.2025 в 10:10
В Бурятии началась посевная кампания
12.05.2025 в 10:04
В центре Улан-Удэ появятся олень, заяц и волк
12.05.2025 в 09:54
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего почти год назад
12.05.2025 в 09:30
В Бурятии очередной жертвой мошенников стал 8-летний ребенок
12.05.2025 в 09:23
Пожары в Бурятии охватили огромную площадь
12.05.2025 в 09:15
Утеря загранпаспорта
12.05.2025 в 09:00
Аномально теплая погода в Бурятии сменится резким похолоданием
11.05.2025 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Пожары в Бурятии охватили огромную площадь
В двух районах действует режим ЧС
12.05.2025 в 09:15
В Иркутской области гонщик не справился с управлением
Погибла несовершеннолетняя девушка
11.05.2025 в 14:32
В Улан-Удэ горело кладбище
Пожар в микрорайоне Горьком едва не уничтожил погост
11.05.2025 в 11:58
В Якутии уволили уголовника, работавшего директором учреждения культуры
Некультурный чиновник скрыл судимость за избиение человека
11.05.2025 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru