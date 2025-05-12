В Бурятии ищут мужчину, пропавшего почти год назад

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 56-летнего жителя села Новый Энхалук Виктора Намжилова. Он пропал еще в июле 2024 года.Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно русые с проседью, глаза зелёные. Носит усы.Был одет: серая ветровка, серая рубашка, синие спортивные брюки с желтыми вставками, чёрные туфли, серая кепка.Возможно, мужчина страдает потерей памяти. Для его поисков нужна помощь добровольцев.Всех, кто располагает информацией о Викторе Намжилове, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.