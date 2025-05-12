Водитель Патриота разбился в Бурятии в День Победы

9 мая, в день празднования Великой Победы в Бурятии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 63-летний мужчина.

Авария случилась в Заиграевском районе.

- Днем 9 мая 63-летний водитель автомобиля «Уаз Патриот» в 2 км. от поселка Заиграево не справился с управлением и совершил опрокидывание. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ