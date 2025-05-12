Происшествия 12.05.2025 в 12:02

Двухлетний ребенок в Улан-Удэ получил в ДТП отек мозга

Травму малыш получил от сработавшей подушки безопасности
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Текст: Елена Кокорина
Двухлетний ребенок в Улан-Удэ получил в ДТП отек мозга

Двое малолетних детей получили травмы в результате ДТП в Улан-Удэ на пр. Автомобилистов. Оно случилось вчера днем, 11 мая.

36-летняя водитель автомобиля «Субару Импреза», со стажем вождения полгода, столкнулась с автомашиной «Тойота Витц» под управлением 35-летней женщины.

- В обоих автомобилях малолетние дети перевозились с использованием автокресла. 5-месячную девочку из автомашины «Тойота Витц» осмотрели и отпустили домой. 2-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сидении в «Субару Импреза», получила тяжелые травмы из-за сработавшей подушки безопасности. Ребенок госпитализирован в больницу с отеком головного мозга, - сообщили в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция Бурятии настоятельно рекомендует взрослым соблюдать правила перевозки юных пассажиров, используя ремни безопасности и автокресла.

- Проводите с детьми беседы о соблюдении мер безопасности при переходе дороги, а также при управлении велосипедом и самокатом. Водителям напоминаем, что заканчивается учебный год и все больше детей будет проводить время на улице, будьте внимательны за рулем, выбирайте безопасную скорость движения, берегите юных участников дорожного движения, - добавили в полиции.

Фото: Номер один

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