9-летнего велосипедиста в Улан-Удэ сбили на «зебре»

Очередное ДТП с ребенком произошло в Улан-Удэ вчера, 11 мая. 9-летнего велосипедиста сбил автомобиль на пешеходном переходе, но мальчик отделался лишь ушибами.

ДТП случилось на ул. Керамической.

- Около 17 часов он попал под колеса автомобиля «Тойота Виш», выехав на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП 9-летний мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ