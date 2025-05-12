Происшествия 12.05.2025 в 12:14
9-летнего велосипедиста в Улан-Удэ сбили на «зебре»
После осмотра медики отпустили его домой
Текст: Елена Кокорина
Очередное ДТП с ребенком произошло в Улан-Удэ вчера, 11 мая. 9-летнего велосипедиста сбил автомобиль на пешеходном переходе, но мальчик отделался лишь ушибами.
ДТП случилось на ул. Керамической.
- Около 17 часов он попал под колеса автомобиля «Тойота Виш», выехав на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП 9-летний мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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