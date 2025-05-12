Житель Бурятии отправится за решетку за краденый телефон с единорогами

В Бурятии 58-летний мужчина украл телефон с единорогами и девчачью косметику, прихватив с собой и сумочку 7-летней девочки, играющей на детской площадке. Теперь ранее судимый и нигде не работающий преступник скорее всего снова отправится в места не столь отдаленные.

В полицию Бурятии поступило заявление о краже от жительницы Кяхты. Женщина рассказала, что ее 7-летняя дочь, собираясь домой после игры на детской площадке, не обнаружила свое имущество. Ущерб содержимого девичьей сумочки мать оценила в 8 тысяч рублей.

- Когда женщина позвонила на похищенный телефон дочери, на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил, что телефон владельцам он не вернет. Тогда она и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 58-летний местный житель. Следователю он рассказал, что увидел сумку без присмотра на лавочке, подумав, что там могут быть деньги, забрал имущество и скрылся. Вытащив телефон, выбросил сумку с содержимым, - рассказали в полиции республики.

Спустя несколько дней мужчина сбыл краденный смартфон за 500 рублей знакомому. Гаджет в ходе следственных действий изъяли. Его вернут владелице.

Подозреваемый имеет судимости за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления и нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site