В Улан-Удэ наркоман при виде росгвардейцев утопил свой телефон

«В ходе установления личностей граждан и осмотра места росгвардейцы обнаружили под камнем полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом, а в воде недалеко от берега –телефон. В ходе опроса 37-летний мужчина сознался, что нашел закладку с наркотиками, которую ранее купил через мессенджер. Сверток и телефон изъяли, а ранее судимого гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.





Исследование показало, что в пакетике у мужчины находилась «синтетика». А в его телефоне правоохранители обнаружили схему поиска закладки.





По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





Фото: Росгвардия Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали наркомана с пакетиком «синтетики». Дурь мужчина купил в мессенджере, но употребить не успел.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, инцидент произошел в Октябрьском районе возле Уды. Там патруль вневедомственной охраны обратил внимание на сидевшую у берега компанию. Один из мужчин при виде правоохранителей спрятал под камень небольшой сверток, а затем выбросил в реку какой-то предмет.