Происшествия 12.05.2025 в 14:47

В Улан-Удэ наркоман при виде росгвардейцев утопил свой телефон

Однако это не помогло ему избежать уголовки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ наркоман при виде росгвардейцев утопил свой телефон
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали наркомана с пакетиком «синтетики». Дурь мужчина купил в мессенджере, но употребить не успел.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, инцидент произошел в Октябрьском районе возле Уды. Там патруль вневедомственной охраны обратил внимание на сидевшую у берега компанию. Один из мужчин при виде правоохранителей спрятал под камень небольшой сверток, а затем выбросил в реку какой-то предмет.

«В ходе установления личностей граждан и осмотра места росгвардейцы обнаружили под камнем полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом, а в воде недалеко от берега –телефон. В ходе опроса 37-летний мужчина сознался, что нашел закладку с наркотиками, которую ранее купил через мессенджер. Сверток и телефон изъяли, а ранее судимого гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.


Исследование показало, что в пакетике у мужчины находилась «синтетика». А в его телефоне правоохранители обнаружили схему поиска закладки.


По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
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