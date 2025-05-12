В майские праздники трое детей из Бурятии попали в реанимацию

Печальные итоги праздничных дней подвели накануне в Детской республиканской клинической больнице. За минувшие выходные произошло несколько ДТП, в результате которых серьезно пострадали дети.

- Один ребенок был сбит на пешеходном переходе. В результате столкновения он получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в реанимации ДРКБ. Другие дети, возрастом 2 года и 1 год 10 месяцев, находились в машине в качестве пассажиров. Оба ребенка получили тяжелые черепно-мозговые травмы и также находятся в реанимации. К сожалению, в момент аварии дети перевозились с неправильным использованием детских удерживающих устройств или вовсе с их отсутствием. При перевозке детей на переднем сиденье рекомендуется отключить подушку безопасности, - напомнили в ДРКБ.

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