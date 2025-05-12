Происшествия 12.05.2025 в 15:56
Охранника, обвиняемого в убийстве подростка, оправдали в третий раз
Не исключено, что прокуратура снова обжалует вердикт присяжных
Текст: КП-Новосибирск
В Советском районном суде Новосибирска прошло заседание по уголовному делу об убийстве 16-летнего подростка рядом с кемпингом «У моря» на пляже «Бумеранг». В третий раз коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор Ивану Прудникову – уже бывшему охраннику турбазы, которого обвинили в расправе.
- На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судьей будет постановлен приговор. Подсудимый Прудников освобожден из-под стражи в зале суда, - сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла летом 2018 года. Тогда школьник из Новокузнецка вместе с семьей лучшего друга отправился на базу отдыха в Новосибирск. Утром подросток пошел в туалет, а в домик вернулся уже с тяжелыми травмами - спасти его не удалось.
Преступление три года оставалось нераскрытым. Лишь в сентябре 2021-го Прудникова задержали. Тогда следователи установили, что между школьником и бывшим охранником турбазы произошел конфликт, в ходе которого последний ударил первого колющим предметом в шею. Сама ссора, как полагало следствие, произошла из-за пикантной фотографии. Мол подросток заметил Прудникова с некой девушкой и снял на камеру этот момент.
Примечательно, что фигурант изначально во всем сознался, но когда судебное разбирательство началось, то пошел на попятную, заявив, что явку с повинной подписал под давлением.
Суд не стал оглашать приговор после первого оправдательного вердикта и решил распустить коллегию присяжных. Затем дело отправили на новое рассмотрение, на котором Прудникова вновь оправдали. Но спустя три месяца этот приговор отменили и фигуранта вернули под стражу.
Теперь его снова отпустили на свободу, но не факт, что надолго.
- На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судьей будет постановлен приговор. Подсудимый Прудников освобожден из-под стражи в зале суда, - сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла летом 2018 года. Тогда школьник из Новокузнецка вместе с семьей лучшего друга отправился на базу отдыха в Новосибирск. Утром подросток пошел в туалет, а в домик вернулся уже с тяжелыми травмами - спасти его не удалось.
Преступление три года оставалось нераскрытым. Лишь в сентябре 2021-го Прудникова задержали. Тогда следователи установили, что между школьником и бывшим охранником турбазы произошел конфликт, в ходе которого последний ударил первого колющим предметом в шею. Сама ссора, как полагало следствие, произошла из-за пикантной фотографии. Мол подросток заметил Прудникова с некой девушкой и снял на камеру этот момент.
Примечательно, что фигурант изначально во всем сознался, но когда судебное разбирательство началось, то пошел на попятную, заявив, что явку с повинной подписал под давлением.
Суд не стал оглашать приговор после первого оправдательного вердикта и решил распустить коллегию присяжных. Затем дело отправили на новое рассмотрение, на котором Прудникова вновь оправдали. Но спустя три месяца этот приговор отменили и фигуранта вернули под стражу.
Теперь его снова отпустили на свободу, но не факт, что надолго.
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