Жительница Бурятии истязала приемных детей и украла их деньги

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Гусиноозерска, обвиняемой в истязании приемных детей и особо крупном мошенничестве.Как рассказали в Следственном комитете, женщина на возмездной основе взяла опекунство над тремя детьми, оставшимися без попечения родителей.«С июня 2022 по декабрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие в отношении опекаемых детей, находившихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее», - сообщили в следственном ведомстве.Помимо этого, женщина похитила крупную сумму денег у одного из опекаемых мальчиков. Ребенок получал пенсию по инвалидности, и на его счетах накопилось почти 2 миллиона рублей.Женщина получила разрешение обналичить деньги под предлогом их зачисления на единый номинальный счет ребенка. Однако вместо этого она потратила часть суммы на ремонт в своем доме, а часть положила на свой накопительный счет для получения процентов по вкладу.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы. Правда, отбывание наказания ей отсрочили - до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.