В Забайкалье очередной пожарный едва не сгорел в огне

Забайкальский пожарный, получивший серьезные ожоги во время тушения огня в Могзонском участковом лесничестве в Хилокском округе Забайкалья, сейчас находится на лечении в первой городской больнице в Чите. Об этом 12 мая корреспонденту «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе минздрава Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что пожарный в ходе тушения лесного пожара получил термические обжиги лица, ног, кистей и спины. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Он стал четвертым по счету пожарным, пострадавшим в ходе тушения пожаров в соседнем крае, ставших самыми масштабными за все время наблюдений.

Ранее сообщалось о гибели трех забайкальских пожарных. Они в конце апреля попали в огненный мешок верхового пожара в Тунгокоченском округе Забайкальского края и не смогли спастись от огня.

Фото: РАЛХ