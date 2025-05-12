Происшествия 12.05.2025 в 18:18

В Забайкалье очередной пожарный едва не сгорел в огне

С тяжелыми термическими ожогами лица и кистей он попал в реанимацию
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье очередной пожарный едва не сгорел в огне

Забайкальский пожарный, получивший серьезные ожоги во время тушения огня в Могзонском участковом лесничестве в Хилокском округе Забайкалья, сейчас находится на лечении в первой городской больнице в Чите. Об этом 12 мая корреспонденту «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе минздрава Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что пожарный в ходе тушения лесного пожара получил термические обжиги лица, ног, кистей и спины. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Он стал четвертым по счету пожарным, пострадавшим в ходе тушения пожаров в соседнем крае, ставших самыми масштабными за все время наблюдений.

Ранее сообщалось о гибели трех забайкальских пожарных. Они в конце апреля попали в огненный мешок верхового пожара в Тунгокоченском округе Забайкальского края и не смогли спастись от огня.

 

Фото: РАЛХ

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