В Бурятии свергли воровскую власть

В МВД Бурятии сообщили о разгроме ячейки запрещенного криминального движения, созданной в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозерске. Её четверо участников и лидер сейчас ожидают суда.Как рассказали в МВД, фигуранты, отбывая наказания в местах лишения свободы, прониклись идеями запрещённого в России криминального движения. В мае 2022 в колонии Гусиноозерска злоумышленники объединились и стали распространять среди других заключённых преступные традиции и обычаи.«Они продвигали идеи создания так называемой «воровской» власти в качестве антипода государственной, а также применения «понятий». Сообщники пытались вести учёт пребывающих в исправительное учреждение осуждённых, решать возникающие между ними конфликты. Кроме того, подельники налаживали систему передачи писем между заключенными ИК №1, в том числе в другие места лишения свободы, определяли среди единомышленников обязанности, занимались сбором и распределением денежных средств и иного ценного имущества», - сообщили в полиции.В октябре 2022 года один из фигурантов – 41-летний уроженец Новосибирской области – вышел на свободу и стал лидером созданной в колонии ячейки. Он продолжил руководить ею, а для финансирования воровского движения наладил проведение карточных игр на деньги среди заключенных ИК №1.«Противоправная деятельность злоумышленников пресекли в январе 2024 года сотрудники УУР МВД Бурятии и оперативники местного УФСИН. В ходе обысков обнаружены и изъяты тюремные записки, телефоны, банковские карты и иные предметы, свидетельствующие об их участии в экстремистской организации. В учреждении, в котором они отбывали наказания, обнаружены и изъяты фрагменты листов с записями», - рассказали в полиции.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантов направлено в суд для рассмотрения по существу.