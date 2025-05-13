Происшествия 13.05.2025 в 10:02

Школьника на самокате в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе

Пересекая «зебру», подросток забыл спешиться
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Текст: Елена Кокорина
Школьника на самокате в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе

Вчера в Улан-Удэ был совершен очередной наезд на школьника, передвигающегося на электросамокате. Автомобиль сбил его на пешеходном переходе.

- В 17 часов 56-летняя водитель автомобиля «Хендэ Солярис», следуя по ул. Набережной на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 17-летнего юношу, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП школьник с ушибами был доставлен в медицинское учреждение, после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - рассказали в полиции республики.

За вчерашние сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 336 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 пьяных водителей, а также зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшим.

Фото: ГИБДД РБ

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