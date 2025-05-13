В Бурятии мошенники атаковали семью участника СВО

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв мошенников стала 39-летняя жительница Улан-Удэ. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства обороны, и сообщил, что знает о том, что ее сын пропал без вести на СВО. Собеседник предложил скачать приложение «Документация», которое якобы помогает отслеживать без вести пропавших.Вскоре в мессенджере женщина получила смс-сообщение со ссылкой на приложение. Не подозревая подвоха, она прошла по ней и скачала программу. Позже горожанка попыталась зайти в своё банковское приложение, но не смогла. Обратившись в банк за помощью, она узнала, что с её счета были сделаны два перевода на общую сумму 60 тысяч рублей.«В ходе расследования установлено, что мошенники использовали вирусы, распространяемые через мессенджеры, маскируя их под «списки пропавших без вести в зоне СВО». Женщина, находясь в состоянии тревоги и переживания из-за отсутствия связи с сыном, сама установила эти вредоносные программы, что позволило злоумышленникам списать средства. Хотя потерпевшая имела представление о мошеннических схемах и ранее принимала участие в профилактических мероприятиях, мошенники смогли воспользоваться её эмоциональным состоянием и ввести в заблуждение», - сообщили в МВД Бурятии.