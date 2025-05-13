Происшествия 13.05.2025 в 14:47

Пожар в Улан-Удэ охватил пять гектаров городской территории

Его виновником снова оказался человек
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Текст: Елена Кокорина
Пожар в Улан-Удэ охватил пять гектаров городской территории

Сегодня вспыхнул крупный пожар на землях Улан-Удэ возле Спиртзаводской трассы. Площадь возгорания составила около пяти гектаров, сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

- В настоящее время пожар потушен. Были привлечены федеральные противопожарные службы и наша маневренная группа, МКУ «Безопасный город», - рассказал заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как уже сообщал «Номер один», с 13 мая в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Бурятии введен режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Инициатором этого решения стал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев. 12 мая он доложил главе Бурятии о сложившейся ситуации.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, всего c начала года в республике зарегистрировано 174 лесных пожара на общей площади 102 тыс. га. За аналогичный период прошлого года действовало 93 пожара на общей площади 14,5 тыс. га.

Фото: скриншот видео мэрии города

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