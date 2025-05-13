В Якутии вынесен приговор в связи с гибелью двух рабочих

В Вилюйском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении дорожных работ, повлекших смерть двух человек, сообщают в пресс-центре Следственного комитета Якутии. Доказательства, собранные Вилюйским межрайонным отделом СУ СК РФ по РБ, явились достаточными для вынесения приговора заместителю директора, начальнику дорожно-эксплуатационного участка и мастеру строительных и монтажных работ дорожной организации.

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствием установлено, что 16 апреля 2024 года заместитель директора, начальник дорожно-эксплуатационного участка и мастер строительных и монтажных работ организации в нарушение требований безопасности дали незаконное распоряжение об использовании паровой установки кустарного производства при производстве работ по очистке ото льда и снега водопропускной трубы на 586 км ФАД «Вилюй».

Своими действиями они прямо нарушили требования безопасности и методику производства данного типа работ, не обеспечили их безопасное проведение, не проконтролировали соблюдение рабочими правил охраны труда, производственной и трудовой дисциплины.

При производстве работ по очистке трубы произошла разгерметизация паровой установки, в результате чего двое дорожных рабочих организации в возрасте 29 и 34 лет получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

Приговором суда заместитель директора и начальник дорожно-эксплуатационного участка осуждены к четырем и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении соответственно.

Мастер строительно-монтажных работ осужден к двум годам лишения свободы условно.

Фото: loon.site