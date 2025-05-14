Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме

27-летняя девушка, которую сбили вчера около 17 часов на улице Лимонова в Улан-Удэ, находится в состоянии комы. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.Девушка попала сразу под две машины. Сначала ее сбил «Лексус», от столкновения с которым она отлетела на ехавшую «Хонду Степ Вагон». В результате аварии пострадавшая получила тяжелые травмы.Известно, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.