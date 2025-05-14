Происшествия 14.05.2025 в 09:36

Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме

Она попала под две машины
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Текст: Андрей Константинов
Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме
Фото: скриншот видео
27-летняя девушка, которую сбили вчера около 17 часов на улице Лимонова в Улан-Удэ, находится в состоянии комы. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.

Девушка попала сразу под две машины. Сначала ее сбил «Лексус», от столкновения с которым она отлетела на ехавшую «Хонду Степ Вагон». В результате аварии пострадавшая получила тяжелые травмы.

Известно, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.
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