В Бурятии ловят виновников пожаров

Четверо жителей Бурятии, виновных в возникновении ландшафтных пожаров на майские праздники, установлены по горячим следам. Об этом сообщили в региональном МЧС.Так, 1 мая в Кижингинском районе при проведении кадастровых работ на отведенной территории мужчина бросил в сухую траву тлеющий окурок. Он стал причиной пожара, которому поспособствовал сильный ветер.4 мая в Заиграево местная жительница убралась на территории своего дома и решила сжечь собранный мусор и сухую траву на соседнем бесхозном участке. В результате возник пожар, который охватил 1500 квадратных метров сухой травы.Житель Северобайкальска оказался в подобной ситуации 8 мая. Хотя он сжигал мусор в металлической бочке на территории своего приусадебного участка, исход получился примерно таким же. Сильный ветер спровоцировал пожар, огонь быстро распространился по сухой траве на 300 квадратных метров.Сжигание сухой травы в селе Шаралдай Мухоршибирского района закончилось пожаром в субботу 10 мая. Пламя оперативно потушили прибывшие на место огнеборцы. К счастью, пожар не успел охватить большую площадь.Как уточнили в МЧС, всего с начала пожароопасного периода в Бурятии установлены 24 человека, виновные в возникновении ландшафтных пожаров.В МЧС напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим – использование открытого огня на землях всех категорий запрещено. Вчера в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в республике введен режим ЧС.