За что на самом деле задержали министра транспорта Бурятии

Напомним, министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали 12 мая. Уже на следующий день Советский райсуд Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении задержанного - по ходатайству следственного отдела ФСБ высокопоставленный чиновник взят под стражу. Министр будет находиться в камере СИЗО до 3 июня 2025 года.- Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3, пункт «г» статьи 286 Уголовного кодекса РФ – превышение должностных полномочий группой лиц с использованием должностного положения, - пояснил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков. - Обвиняется Александр Александрович в том, что он, вступив в преступный сговор с подрядчиком, обеспечил его успех при проведении торгов на ремонт дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Что привело к нарушению конкурентных правил, установленных законодательством РФ.По информации «Номер один», первый аукцион по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 58+536 - км 78+000 в Заиграевском районе прошел в мае прошлого года. Тогда заявились три компании с разными ценовыми предложениями:- ООО «Стройинком, ценовое предложение: 1 083 517 095.44 руб.- ООО «ИркутскДорСтрой», ценовое предложение: 1 089 503 377.74 руб.- ООО «Доринвест», ценовое предложение: 1 119 434 789.24 руб.Первые две конкурсная комиссия отклонила, оставив в списке претендентов только «Доринвест». Однако «ИркутскДорСтрой» с таким решением не согласилось и направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Ведомство признало, что претензии участника аукциона обоснованы и выдало предписание – устранить нарушения.Тем не менее, заказчик ремонта дороги обратился в Минфин Бурятии, чтобы там согласовали заключение контракта с единственным поставщиком. Но там отказали – из-за жалобы в ФАС.В августе прошлого года комиссия собралась снова, чтобы заново рассмотреть все заявки. И приняла такое же решение – допустить «Доринвест», остальные – отклонить. Но уже по другим основаниям.И снова последовала жалоба от того же «ИркутскДорСтрой». Но на этот раз ФАС России нарушений не нашла.Заказчик ремонта снова отправился в минфин для согласования заключения контракта с единственным поставщиком. Но, несмотря на отсутствие претензий со стороны ФАС, министерство снова отказало, так как внеплановая проверка нашла нарушения в работе комиссии. Выяснилось, что «Доринвест» в составе заявки на участие в электронном аукционе представил не все документы.Видимо, устав от всей этой волокиты, заказчики ремонта дороги объявляют новый конкурс на тот же ремонт той же дороги. К осени комиссия собралась снова и на этот раз допустила всех заявившихся участников. Их осталось двое:- ООО «ИркутскДорСтрой» с ценовым предложением 1 191 000 000,00 руб.- ООО «Доринвест» с ценовым предложением 1 197 000 000,00 руб.Хотя «ИркутскДорСтрой» предложил цену на 6 млн рублей меньше, вновь победил «Доринвест». С другой стороны, с самим «ИркутскДорСтроем» тоже оказалось не все гладко. Так, выяснилось, что эта дорожная компания представила недостоверные акты о выполнении работ, что подтвердилось через проверку в Единой информационной системе в сфере закупок. Кроме того, недостоверность документов со стороны «ИркутскДорСтроя» подтвердила администрация Осинского муниципального района Иркутской области. Так что, вполне возможно, что выбор комиссии в пользу «Доринвеста» был вполне обоснован.Как бы то ни было, вероятно, вся эта возня с проведением торгов и выбором победителя привлекла внимание силовиков, заподозривших, что интересы компании «Доринвест» кто-то продвигал на уровне правительства. Итогом разбирательства с их стороны сначала стало задержание руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина и директора «Доринвеста» Эдгара Закаряна. О причинах их ареста правоохранители молчали, пока, наконец, не произошло и задержание самого министра. Но действительно ли арестованные чиновники лоббировали интересы конкретной дорожной компании, и какова была роль каждого из них в этой истории, еще предстоит разбираться следствию, а затем и суду.Несмотря на громкие аресты, хочется верить, что миллиардный проект по ремонту самой наболевшей артерии Бурятии (дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита) от этого не пострадает. Там более, по словам зампреда Вячеслава Сухорукова, речь о «хищении миллиардов», о котором успели протрубить некоторые федеральные СМИ, на сегодня не идет, реального ущерба бюджету нет. Подрядчик, который выиграл этот конкурс, приступил к исполнению своих обязанностей.